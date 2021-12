Opracowano nieinwazyjny sposób detekcji cholesterolu

Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów na świecie. W przypadku osób cierpiących na chorobę wieńcową, konieczna jest ścisła kontrola stężenia lipidów we krwi, gdyż pozwala wyraźnie ograniczyć częstość występowania niepożądanych zdarzeń, np. zawałom serca. Warto jednak wiedzieć, że powszechnie badany wskaźnik lipoprotein o małej gęstości (LDL-C) w niektórych okolicznościach daje fałszywie dodatnie wyniki. Rutynowe badania "złego" cholesterolu we krwi mogą nie być miarodajne, gdyż poziom tej substancji zmienia się pod wpływem diety czy ćwiczeń fizycznych.

Reklama

Naukowcy z Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences i University of Science and Technology of China opracowali nową metodę monitorowania stężenia lipidów w skórze.



- Wystarczy przyłożyć rękę, a system poda dane dotyczące cholesterolu. Ponieważ cholesterol jest jednym z kilku rodzajów tłuszczów (lipidów), które odgrywają ważną rolę w organizmie, możemy śledzić tłuszcze w ten prosty sposób - powiedział prof. Wang Yikun, szef zespołu badawczego.



Nowo opracowany system składa się z odczynnika i detektora. Wspomniany odczynnik wiąże się z cholesterolem zawartym w skórze. Im więcej związanego odczynnika, tym wyższe stężenie cholesterolu. Miejsce badania jest napromieniowywane światłem wzbudzającym o określonej długości fali, a widmo fluorescencji jest wykorzystywane do określenia zawartości cholesterolu w skórze. Informacje są przetwarzane w czasie rzeczywistym.



Warto dodać, że poziom cholesterolu może ulegać mniejszym lub większym wahaniom w krótkim czasie. Wynalazek chińskich naukowców pozwala ocenić zawartość cholesterolu w skórze, która ma ścisły związek z chorobami układu krążenia. Rozwiązanie to jest już stosowane w warunkach klinicznych.



Ten nieinwazyjny system może być stosowany do długoterminowego monitorowania poziomu lipidów we krwi, także w warunkach domowych.