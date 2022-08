Orbital Reef z ważną akceptacją. Projekt Sierra Space i Blue Origin zastąpi ISS na orbicie?

Sławomir Matz Nauka

Wszystko, co dobre kiedyś się kończy. Po 2030 roku swojego końca doczeka się również Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Co wtedy? Jeff Bezos wejdzie cały na biało z projektem realizowanym we współpracy ze Sierra Space.

Zdjęcie Jeff Bezos i Sierra Space otrzymali właśnie ważną akceptację od NASA. Będzie nowa stacja kosmiczna? / GIZMODO / Facebook / 123RF/PICSEL