Biotechnologiczna firma Colossal Biosciences poinformowała, że wskrzesiła prehistoryczny gatunek z epoki lodowcowej - Aenocyon dirus - w postaci trzech genetycznie zmodyfikowanych szczeniąt wilka szarego o imionach Romulus, Remus i Khaleesi. Jak wyjaśnił dyrektor generalny, Ben Lamm, to ogromny kamień milowy, bo zespół badawczy miał do dyspozycji jedynie liczące 13 tys. lat ząb i 72 tys. lat czaszkę, a mimo to udało mu się sprowadzić na świat zdrowe wilki straszne.