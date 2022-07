Analiza klimatyczna 2021 r.

W związku z tym, że jesteśmy dopiero w połowie 2022r., dane klimatyczne za te 12 miesięcy pojawią się w styczniu kolejnego roku na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warto jednak spojrzeć na ubiegły rok.



Według analiz IMGW średnia obszarowa temperatury wyniosła 8,7 st. C i była równa średniej z lat 1991-2010. Najcieplejszym obszarem był obszar północnej części Polski, a dokładnie Pas Wybrzeży i Pobrzeży Południowobałtyckich.



Tu średnia obszarowa wyniosła 9 st. C co było wartością przekraczającą średnią wieloletnią zaledwie o 0,1 st. C. Najchłodniej zaś było w Sudetach, gdzie średni temperatura wyniosła 7,9 st. C i była to wartość o 0,2 st. C powyżej normy.

"Jeśli spojrzymy na obszar pojezierzy i nizin, z uwzględnieniem podziału wzdłuż południka 19°E, to wyraźnie widać silne termiczne zróżnicowanie warunków termicznych w zachodnich i wschodnich częściach obu największych regionów Polski. W przypadku pojezierzy różnica ta wynosi 1,2°C, w przypadku nizin 1,1°C. To oznacza, że zachodnia część Pasa Nizin była w 2021 r. najcieplejszym regionem kraju - średnia roczna temperatura powietrza wyniosła tam 9,4°C. Z punktu widzenia kwantylowej klasyfikacji warunków termicznych należy stwierdzić, że 2021 r. był termicznie normalny w każdym regionie Polski". Prof. Mirosław Miętus, Zastępca Dyrektora IMGW-PIB i szef Centrum Badań i Rozwoju

Zdjęcie Średnie obszarowe rocznej wartości temperatury / IMGW-PIB / imgw.pl / domena publiczna

2021r. był trzynastym najcieplejszym rokiem XXI w. Najwyższą temperaturę odnotowano 20 czerwca w Słubicach (lubuskie), gdzie słupki podskoczyły do 36,1 st. C. Rekord należy do roku 2019 - najcieplejszego w historii pomiarów na ziemiach polskich.

Kolejne rekordy temperatur w 2022 r.?

Minął jednak zaledwie czerwiec, a rekordy temperatury już wyrównują te z 2019 rok. Najcieplejszym dniem był 19 czerwca, kiedy termometry wskazały 38,3 st. C, czyli tyle samo, ile w 26 czerwca 2019 r. w Radzyniu. Co ciekawe, w tym roku rekord czerwcowej temperatury również należy do Słubic.



W dniu dzisiejszym (1 lipca 2022r.) najniższa temperatura z godz. 9.00 była w Szczecinie i wynosiła 18,3 st. C., zaś najwięcej wskazały termometry w Tarnowie - 30,6 st. C

Tropikalne noce w Polsce

W ciągu dnia powierzchnia Ziemi się nagrzewa, a nocą oddaje ciepło. Wysokie temperatury za dnia sprzyjają powstawaniu tzw. tropikalnych nocy, kiedy temperatura nie spada poniżej 20 st. C. Jest to zjawisko niekorzystne również dla naszego zdrowia. Organizm nie jest w stanie odpowiednio wypocząć, możemy mieć m.in. problemy ze snem, koncentracją czy bólem głowy.

Będzie coraz cieplej

Może zdarzyć się, że średnia temperatura całego roku, nie będzie odbiegała od średniej wieloletniej. Ale nie znaczy to, że nie ma problemu. Wszystkie wykresy oparte na wynikach badań klimatologicznych wyraźnie wskazują wyraźny wzrost temperatury w ostatnich latach.



Zdjęcie Klasyfikacja warunków termicznych w Polsce w skali rocznej, w okresie 1951-2021, na podstawie norm okresu normalnego 1991-2020 / IMGW-PIB / imgw.pl / domena publiczna

Największym problemem mogą stać się miasta, gdzie nagrzewające się ciemne powierzchnie będą sprzyjały kolejnym rekordom i to tu będziemy szukali bieguna ciepła