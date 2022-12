Pandemia fizycznie zmieniła mózgi nastolatków. Dużo szybciej się starzeją

Negatywny wpływ pandemii COVID-19, w tym zamknięcia szkół, zakazu kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, niepewności i strachu związanego z koronawirusem, a także zgonów wśród osób najbliższych, na kondycję psychiczną dzieci i nastolatków udowodniły już liczne badania, ale to opublikowane właśnie w czasopiśmie naukowym Biological Psychiatry: Global Open Science jest jednym z pierwszych, które przyglądają się fizycznym zmianom w mózgu spowodowanym tym stresem i lękiem. Pochodzi ono z większego badania, w którym naukowcy próbowali zrozumieć różnice między płciami w depresji wśród nastolatków.

Pandemia koronawirusa wywołała zmiany w mózgach nastolatków

Badacze już osiem lat temu opracowali plan wykonywania skanów MRI grupy 220 dzieci w wieku od 9 do 13 lat - te miały się odbywać co dwa lata, ale na skutek pandemii musiały zostać przerwane. To właśnie wtedy naukowcy doszli do wniosku, że zamiast tego warto zbadać wpływ tego wydarzenia na rozwijające się mózgi dzieci, a skany sprzed pandemii pomogły im w przeprowadzeniu tego porównania. Naukowcy dopasowali dzieci pod względem tych samych danych demograficznych, jak płeć, wiek, narażenie na stres i status społeczno-ekonomiczny, a następnie pozwolili działać sztucznej inteligencji, której zadaniem było określenie średniego wieku mózgu na podstawie skanów.