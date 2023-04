Patent na serce. Nowe organoidy pomogą leczyć poważne choroby serca

Reklama

W wyniku całego procesu powstają organoidy, czyli tak zwane mini-serca. Chociaż nie są zdolne do tego, aby pompować krew, to dzięki stymulacji elektrycznej zaczynają się kurczyć i rozkurczać jak prawdziwe serce. Zespół profesor Moretti jest pierwszym na świecie, któremu udało się takie osiągniecie. Do tej pory nie powstał żaden organoid zawierający zarówno komórki mięśnia sercowego, jak i komórki zewnętrznej warstwy ściany serca. Zespół swoje mini-serca nazwał oficjalnie epikardioidem.