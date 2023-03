Lekarze nie mają wątpliwości, że odpowiednio długi sen wysokiej jakości jest niezbędny, by utrzymać nasz organizm w zdrowiu i dobrej formie, a opublikowane właśnie badanie dostarczają kolejnych dowodów. Jak dowiadujemy się z publikacji na łamach Journal of the American Heart Association, brak snu znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, co potwierdziło badanie Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) z udziałem 2032 uczestników, u których wykonano 7-dniową aktygrafię nadgarstka.

Masz problemy ze snem? Rośnie ryzyko chorób serca

To obiektywna metoda pomiaru wzorców snu, które polega na rejestracji aktywności w ciągu dnia i nocy za pomocą specjalnego miernika ruchu, co pozwala zweryfikować m.in. ilość czasu spędzonego aktywnie, czas snu, liczbę przebudzeń czy drzemek. We wszystkich grupach będących przedmiotem zainteresowania oceniono stężenie wapnia w tętnicach wieńcowych, obecność blaszek miażdżycowych w tętnicy szyjnej, grubość błony wewnętrznej i środkowej tętnicy szyjnej oraz wskaźnik kostka-ramię.



Reklama