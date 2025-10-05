Nocny atak Rosjan. Nad Polską pojawił się F-35

Dziś rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w odpowiedzi na zmasowany nalot dronów i rakiet nad Ukrainą nad rejonem wschodniej Polski operowały polskie i sojusznicze samoloty wojskowe.

Na ogólnodostępnej platformie do śledzenia lotów ADS-B przez krótki moment można było zauważyć, że jedną z sojuszniczych jednostek, był myśliwiec F-35. Około godziny 3.40 czasu polskiego wystartował z lotniska 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach i skierował się w stronę wschodniej Polski. Trasa jego lotu była widoczna tylko przez kilka minut.

Pojawienie się F-35 na ogólnodostępnych stronach do śledzenia lotów zawsze wywołuje poruszenie wśród pasjonatów lotnictwa. Zwykle te myśliwce mają wyłączone transpondery, aby nie zdradzać nawet fragmentu swojego położenia. W tym przypadku mogło być to wymagane przy procedurze startu.

Co ciekawe w opisie lotu na ADS-B kod transpondera tego F-35 pod rubryką squawk to 1200, znamienny dla Stanów Zjednoczonych. Oznaczało to, że myśliwiec leciał wtedy w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej, gdzie nie była wymagana kontrola ruchu lotniczego.

F-35 nad Polską miał dziwne oznaczenie

Na stronie ADS-B ten F-35 został opisany jako należący do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Nie ma natomiast ogólnodostępnych informacji, że jakiekolwiek amerykańskie F-35 stacjonują w Polsce. Wyjaśnienia tego trzeba szukać w samym oprogramowaniu myśliwca.

F-35 na publicznych platformach do śledzenia ruchu lotniczego zawsze wyświetlają się z amerykańskim kodem ICAO (Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego) przypisanym do transpondera Mode-S/ADS-B o oznaczeniu AF351F i międzynarodowym kodem 13-5067. Wynika to z faktu, że prawie każdy F-35 na całym świecie, niezależnie od operatora lub wariantu, jest nadal zaprogramowany z tym samym adresem ICAO.

Czyj F-35 pojawił się nad Polską?

Poderwany dziś F-35 należał do Królewskich Sił Powietrznych Holandii. Obecnie cztery holenderskie F-35 stacjonują w Krzesinach w ramach swojej misji NATO Air Policing, która rozpoczęła się we wrześniu i potrwa do grudnia. Po zakończeniu dzisiejszych patroli Dowództwo Operacyjne RSZ publicznie podziękowało na platformie X Królewskim Holenderskim Siłom Powietrznym za udział ich F-35.

To właśnie holenderskie F-35 brały udział w zestrzeleniu dronów, które wtargnęły nad polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września. Przynajmniej jeden z nich miał uzyskać zestrzelenie, o czym możesz przeczytać w poniższym materiale.

Jak wielkie są możliwości myśliwca F-35?

F-35 Lightning II to samolot bojowy 5. generacji, opracowany w technologii twardego stealth. Jego główną cechą jest tzw. fuzja sensorów, czyli swoista możliwość działania we współpracy z różnymi systemami wojska. Dzięki naszpikowaniu elektronicznymi sensorami i radarami F-35 może m.in. wspomagać działania jednostek lądowych czy obrony lotniczej jako samolot wczesnego ostrzegania i zwiadu. Dlatego jego obecność w Polsce pozwala lepiej wypatrzeć i zidentyfikować możliwe zagrożenie, przekazując informacje o nim wielu żołnierzom na lądzie, morzu i w powietrzu w ramach spięcia systemów. Podczas swojej misji holenderski pilot F-35 może więc szybciej i efektywniej wykryć drona i przekazać o nim dane pilotom polskich F-16 w swoim otoczeniu lub naziemnej kontroli.

Takie zdolności będą niezwykle cenne dla polskiej armii, gdy nasze F-35 już rozpoczną służbę. Polska 31 stycznia 2020 roku zakupiła 32 myśliwce F-35A, czyli standardowy model wykorzystywany do startów z konwencjonalnych pasów startowych. Co jednak ważne nasze siły powietrzne otrzymają F-35 w najnowszej modernizacji Block 4. Bazuje na nowym oprogramowaniu TR-3 (Technical Refresh 3), która wprowadza do F-35 nowe wyświetlacze oraz większą pamięć komputera i moc obliczeniową. To pozwala zaimplementować aż 80 kluczowych modyfikacji. Wśród nich jest ulepszenie o nowy radar z elektronicznym skanowaniem fazowym (AESA) AN/APG-85, który na ten moment ma wejść na wyposażenie tylko amerykańskich F-35. W Block 4 samolot uzyska możliwość przenoszenia najnowszej broni, także takiej, która dopiero jest projektowana oraz otrzyma zmodyfikowany system walki elektronicznej AN/ASQ-239.

Myśliwiec F-35 Lightning II Edouard Bocquet Wikimedia Commons

Podstawowe parametry F-35A Lightning II

Producent: Lockheed Martin

Rok pierwszego oblotu/wejścia do służby: 2006/2015

Długość: 15,7 m

Rozpiętość skrzydeł: 11 m

Wysokość: 4,4 m

Maksymalna waga startowa: 31,800 kilogramów

Napęd: Silnik turboodrzutowy Pratt & Whitney F135-PW-100

Prędkość maksymalna: 1,8 Ma (1960 km/h)

Zasięg: 1800 kilometrów

Maksymalny pułap: 15 kilometrów

Uzbrojenie F-35A Lightning II

Działko: GAU-22/A kalibru 25 mm

Pociski powietrze-powietrze: AIM-9X Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AIM-132 ASRAAM

Pociski powietrze-ziemia: AGM-88G AARGM-ER, AGM-158 JASSM, AGM-179 JAGM

Bomby z ładunkiem konwencjonalnym: AGM-154 JSOW, GBU-39, GBU-53, JDAM

Bomby z ładunkiem nuklearnym: B61 Mod 12

