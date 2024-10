Szczątki dinozaurów są odkrywane w różnych miejscach na świecie, co pozwala naukowcom lepiej zrozumieć przeszłość Ziemi oraz poznać szczegóły na temat jej dawnych mieszkańców. Nie wszystkie regiony świata jednak obfitują w takie znaleziska.

W niektórych miejscach, np. z powodu specyficznych warunków geologicznych lub historycznych, szczątki dinozaurów spotykane są niezwykle rzadko lub wręcz wcale.

To sprawia, że każde znalezisko w takich obszarach jest tym bardziej wyjątkowe i cenne dla paleontologii - tak jak najnowsze odkrycie w Hongkongu, gdzie nigdy wcześniej nie odnaleziono kości tych stworzeń.

W Hongkongu pierwszy raz odnaleziono szczątki dinozaura

W Hongkongu po raz pierwszy w historii odnaleziono szczątki dinozaura. Skamieliny zostały odkryte na jednej z wysp Hongkongu - Port Island zwanej też Chek Chau (czerwona wyspa; od tworzących wyspę skał osadowych bogatych w żelazo).

Ta niewielka wyspa jest częścią Globalnego Geoparku UNESCO w Hongkongu. Teraz została zamknięta w celu przeprowadzenia dalszych wykopalisk, a nieuprawnione wejście wyspę grozi karą. Na ten moment nie wiadomo, jak długo Port Island będzie niedostępna.

Zdjęcie Kości dinozaura odnaleziono na należącej do Hongkongu wyspie Port Island. / Minghong, CC BY-SA 4.0

Przełomowe odkrycie w Hongkongu

Eksperci zaznaczają, że odkrycie kości dinozaurów w Hongkongu to przełomowe wydarzenie. Dotychczas na obszarze całego regionu odkrywano już co prawda ślady z czasów, gdy na Ziemi żyły dinozaury, jednak nigdy nie były to kości tych gadów - a wyłącznie rośliny i ryby.

- Te szczątki mogły ulec całkowitej erozji, gdyby naukowcy przybyli później - powiedział Michael Pittman, adiunkt nauk biologicznych na Chińskim Uniwersytecie w Hongkongu, w rozmowie z CNN na temat odkrycia dinozaura.

Zdjęcie Specjaliści będą dokładnie badać skamielinę odkrytą na Port Island w Hongkongu. / Hong Kong's Antiquities and Monuments Office/Associated Press/East News / AP

Zdjęcie Odkryte na Port Island kości dinozaurów zostaną przygotowane do prezentacji. / Hong Kong's Antiquities and Monuments Office/Associated Press/East News / AP

Jakiego dinozaura odkryto w Hongkongu?

Oświadczenie rządu dotyczące odkrycia zostało wydane w środę 23 października br. Zgodnie z informacjami udostępnionymi w komunikacie, nie ustalono jeszcze, co to za gatunek dinozaura.

Naukowcy wstępnie zidentyfikowali skamieniałości jako należące do "dużego, starego dinozaura z okresu kredy" (trwał od ok. 145 do ok. 66 milionów lat temu).

- Będzie trzeba przeprowadzić dalsze badania, aby potwierdzić, co to za gatunek dinozaura - podano w oświadczeniu.

Skamieniałości będą wystawione na widok publiczny w piątek 25 października br.

