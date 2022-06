Teleskop z ciekłym zwierciadłem został umieszczony w Himalajach na wysokości 2 450 metrów nad poziomem morza na terenie Obserwatorium Devasthal.

Teleskop ILMT właśnie wszedł w fazę "rozruchu" i będzie obserwował m.in. asteroidy, wybuchy supernowych, kosmiczne śmieci oraz inne ciała niebieskie.

Jest to pierwszy na świecie teleskop z ciekłym zwierciadłem, który został stworzony wyłącznie na potrzeby badań kosmosu. Jako jedyny może działać w dowolnym miejscu na świecie.

Jak jest zbudowany "ciekły teleskop"?

Sprzęt został zbudowany przez astronomów i inżynierów z Indii, Kanady i Belgii. Posiada on obracające się zwierciadło o średnicy 4 metrów. Zwierciadło stworzone jest z cienkiej warstwy ciekłej rtęci, która zbiera i skupia światło.

Około 50 litrów rtęci zostało wylane do specjalnego pojemnika, który jest obracane ze stałą prędkością wzdłuż pionowej osi teleskopu. W ten sposób rtęć tworzy cienką taflę, która tworzy powierzchnię odbijającą, która posiada paraboliczny kształt. Jest on idealny do ogniskowania światła.

Tafla pokryta jest warstwą mylaru (specjalistyczny materiał wykonany z poliestru), który ochrania rtęć przed wiatrem.

W teleskopie została umieszczona również wielkoformatowa kamera elektroniczna, która rejestruje otrzymane obrazy.

Profesor Paul Hickson z University of British Colubia powiedział, że "obrót Ziemi powoduje, że obrazy dryfują po kamerze, a ruch ten jest kompensowany elektronicznie przez kamerę. Ten tryb działania zwiększa wydajność obserwacji i sprawia, że teleskop jest szczególnie czuły na słabe i rozproszone światło różnych obiektów."

Badania kosmosu z wykorzystaniem ILMT

"Kiedy regularne operacje naukowe rozpoczną się jeszcze w tym roku, ILMT będzie produkować około 10 GB danych każdej nocy, które będą szybko analizowane w celu ujawnienia zmiennych i przejściowych źródeł gwiezdnych" - powiedział dr Brajesh Kumar, naukowiec projektu ILMT w ARIES

ILMT nie będzie prowadził badań od czerwca do sierpnia z powodu pory monsunowej. Podczas intensywnych deszczy i silnego wiatru teleskop mógłby ulec uszkodzeniu. ILMT będzie bezpośrednio współpracował z 3,6 metrowym teleskopem DOT oraz 1,3 metrowym teleskopem DFOT.

W badaniach biorą udział także polscy naukowcy z Obserwatorium Astronomicznego UAM w Poznaniu.