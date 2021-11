Polacy stworzyli nowy odbiornik nawigacji satelitarnej dla nanosatelitów

Nowo stworzony GNSS jest kompatybilny z globalnymi systemami GPS i Galileo. Charakteryzuje się wysoką precyzją wyznaczania pozycji satelity na orbicie z dokładnością nawet do 2 m i jego prędkości z dokładnością do 0,01 m/s. Odbiornik pozwala też na prowadzenie pomiarów w trybie ciągłym, co może okazać się kluczowe w nowych rodzajach misji kosmicznych, takich jak: loty w formacji, serwisowanie satelitów na orbicie czy przechwytywanie śmieci kosmicznych.

Odbiornik GNSS jest uniwersalny, ma niewielkie rozmiary, a przy tym jest stosunkowo tani.



- Segment małych i nanosatelitów, napędzany rosnącą potrzebą taniego dostępu do przestrzeni kosmicznej, rozwija się w zawrotnym tempie. Analitycy wskazują, że w ciągu najbliższych pięciu lat wzrośnie on o ponad 200 proc. i osiągnie wartość prawie 6 mld dolarów. Wejście polskich podmiotów na ten rynek to dowód coraz większej dojrzałości krajowego przemysłu kosmicznego, który w ten sposób dokłada swoją cegiełkę do komercjalizacji polskiej myśli technologicznej - powiedział Paweł Wojtkiewicz, dyrektor ds. sektora kosmicznego w GMV Innovating Solutions.



Obydwie wersje odbiornika GNSS przeszły pomyślnie fazę testów w laboratoriach Wojskowej Akademii Technicznej oraz w Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych Politechniki Warszawskiej (CENAGIS), z którą GMV podpisało umowę o długofalowej współpracy. Odbiornik GNSS dla rakiet nośnych zintegrowano już z awioniką rakiety nośnej Miura 1 i na jej pokładzie odbędzie się pierwszy test urządzenia w locie - jeszcze w tym roku. Z kolei wersja odbiornika dla satelitów zostanie przetestowana podczas misji GOMX-5 Europejskiej Agencji Kosmicznej. GOMX-5 to satelita, który zostanie wystrzelony na orbitę okołoziemską w 2022 r.