Fizycy z Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem dr hab. Michała Tomzy wraz z grupą prof. Tobiasa Schaetza z Uniwersytetu we Fryburgu, zaobserwowali tzw. rezonanse Feschbacha między pojedynczym jonem i ultrazimnymi atomami. Wyniki badań zostały opublikowane w grudniowym "Nature", a ich doniosłość podkreśla fakt, że są one tematem okładkowym popularnego czasopisma.

Rezonanse Feschbacha to zjawisko pozwalające na otrzymanie zimnych cząstek i ich kontrolę dzięki zmianom pola magnetycznego. Proces ten został wyjaśniony przez polsko-niemiecką grupę badawczą.



Fizycy w UW opracowali teoretyczne podstawy zjawiska, podczas gdy część doświadczalna była po stronie naukowców z Uniwersytetu we Fryburgu.



- Choć nie możemy tego na co dzień zaobserwować, świat ma naturę kwantową. Aby możliwe było ujawnienie się tej natury, pomocne jest znaczne obniżenie temperatury. Pozwala to na pojawienie się zjawisk takich, jak nadciekłość czy nadprzewodnictwo. Przykładem kwantowej materii mogą być ultrazimne gazy atomów schłodzone do ułamka stopnia powyżej zera bezwzględnego. Wykorzystując zjawisko rezonansów Feshbacha, można w takich warunkach przy użyciu pól elektromagnetycznych kontrolować oddziaływania pomiędzy atomami - powiedział dr hab. Michał Tomza z Wydziału Fizyki UW.



Zdjęcie Grudniowe wydanie "Nature" / materiały prasowe

Rezonanse Feschbacha pojawiają się częściej, gdy energia stanów molekularnych jest zsynchronizowana z energią zderzających się atomów. Analiza polskich fizyków pozwoliła na określenie parametrów oddziaływań i przewidzenie pozycji rezonansów, których eksperymenty nie wykryły.



Warto podkreślić, że badania mogą przełożyć się na rozwój komputerów kwantowych. Wyniki otwierają fizykom drogę do kolejnych generacji eksperymentów, w których łatwiej będzie kontrolować stan kwantowy jonu.