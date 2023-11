Parametry jakościowe wody można badać na różne sposoby i zazwyczaj są to pomiary, które wykonywane są z wykorzystaniem tradycyjnych technik do mierzenia w punkcie. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu postanowili opracować urządzenie, którego przeznaczenie będzie bardziej uniwersalne i dopięli swego. Efektem ich pracy jest mały wynalazek do pomiaru różnych parametrów wody.

Urządzenie do pomiaru parametrów wody ma kształt jaja

Na pierwszy rzut oka wynalazek uczonych z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przypomina jajo. Urządzenie zostało stworzone z myślą o rozwiązaniu pewnego problemu, z którym borykali się naukowcy. Mowa o technice umożliwiającej obserwację rozkładu prędkości jedynie na zwierciadle wody, bez możliwości spojrzenia w głąb. Gadżet miał stanowić remedium i specjaliści dopięli swego.

Urządzenie zostało opracowane przez dwóch uczonych. Są to dr Maciej Gruszczyński i inż. Jan Błotnicki z Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

"Wiedzieliśmy, czego nam potrzeba i stwierdziliśmy, że spróbujemy sami skonstruować takie urządzenie, zwłaszcza że w laboratorium wodnym i w Instytucie Inżynierii Środowiska kalibrujemy urządzenia hydrometryczne, przeprowadzamy liczne badania związane z pomiarem przepływu wody oraz budową modeli" - powiedział dr Maciej Gruszczyński.

Zebranie tylu danych metodami tradycyjnymi jest niemożliwe

Wynalazek opiera się na inteligentnej cząstce znacznikowej zamkniętej w formie jaja. Specjalna dioda umożliwia obserwowanie ruchu cząstki z wykorzystaniem dedykowanej kamery umieszczonej nad powierzchnią. Sprzęt jest w stanie dokonywać pomiarów różnych parametrów jakościowych i są to m.in. pH, zasolenie, zawartość tlenu oraz temperatura. Są to bardzo istotne dane, o czym uczeni mogli przekonać się w trakcie badań wody z Odry w zeszłym roku.

Naukowcy twierdzą, że ich wynalazek stanowi spory przełom w metodach badania parametrów wody. Wykorzystanie dotychczasowych technik nie pozwala na zebranie tylu danych w tak krótkim czasie. Urządzenie zostało opatentowane w 2022 r. i zostało zgłoszone do konkursu "Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki w 2022 roku" Naczelnej Organizacji Technicznej.



Warto dodać, że naukowcy z UPWr będą musieli zmierzyć się w konkursie z innymi kandydatami. Są to trzy wynalazki, które opracowali specjaliści z Politechniki Wrocławskiej oraz Dolnośląskiego Akceleratora Technologii i Innowacji. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu.