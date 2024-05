Polscy studenci zbudowali niesamowitą wieżę. Waży 157 g i przenosi pół tony

Fizyki nie oszukasz. Tworzenie konstrukcji wiąże się z doborem odpowiednich elementów nośnych, które są w stanie przenosić odpowiednie ciężary. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ogłosiła niedawno ciekawy konkurs o nazwie "Wybudujemy wieżę". Jego celem było stworzenie konstrukcji, która cechuje się największym współczynnikiem wytrzymałości do masy. Udział w zmaganiach wzięło 15 grup i odbyły się one w ramach Dnia Budowlańca w SGGW w dniach 17-18 kwietnia 2024 r. Zwycięzcami zostali studenci Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, którym udało się zbudować "najlepszą" wieżę.

Studenci Politechniki Warszawskiej zbudowali bardzo wytrzymałą wieżę

W ramach konkursu "Wybudujemy wieżę" zespoły biorące udział w zmaganiach otrzymały cztery godziny na stworzenie konstrukcji z balsy. Najlepsze rozwiązanie zaproponowali studenci Politechniki Warszawskiej: Piotr Ambrochowicz, Karol Fijałkowski oraz Alicja Wolf.

Trójka studentów Wydziału Inżynierii Lądowej PW zaprojektowała i stworzyła wieżę, której masa wynosiła zaledwie 157,1 g. Okazała się być niesamowicie mocna. Do tego stopnia, że przenosiła prawie pół tony. Było to dokładnie 4842,2 N (493,8 kg). Taki wynik udało się osiągnąć dla drewnianej konstrukcji o wysokości zaledwie kilkudziesięciu cm.

Zwycięzcy nie wykorzystali całego materiału

W ramach konkursu każdy zespół otrzymał cztery deski balsowe. Dwie o wymiarach 1000 × 100 × 5 mm i dwie 1000 × 100 × 4 mm. Do własnej wieży wykorzystali tylko dwie pierwsze z wymienionych i jedną niepełną z cieńszych, którymi dysponowali. Ponadto mogli korzystać z kleju do drewna "Wikol" oraz szpilek.

Nie mieliśmy łatwego zadania, gdyż elementy były dość skomplikowane ze względu na użyte połączenia oraz optymalizację wagi. Za zgodą organizatorów, do ustabilizowania konstrukcji użyliśmy również 6 ścisków sprężynowych. Ich celem było poprawne utrzymanie sześciokątnych ringów. mówią zwycięzcy konkursu

Sukces tkwił również w kleju

Studenci przygotowywali się do zmagań długo i na początku borykali się z problemami. Budowa pierwszej wieży zajęła 10 godzin. Po lepszym zapoznaniu się z konstrukcją drzewa balsowego udało się uzyskać lepszy czas.

Ciekawostką jest, że w trakcie prób studenci Wydziału Inżynierii Lądowej PW wykorzystali inny klej, a nie wspomniany "wikol". Posiłkowali się polimerowym, ale ten dostępny do użytku podczas konkursu miał lepsze parametry. To sprawiło, że ich konstrukcja uzyskała jeszcze lepszy współczynnik i finalnie umożliwiło to stworzenie najwytrzymalszej wieży wśród wszystkich, które budowano w ramach Dnia Budowlańca w SGGW.