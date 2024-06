Spis treści: 01 W Polsce jak we Włoszech

02 Atmosfera będzie gorąca

03 Czego się dowiedzieliśmy?

Gdyby ktoś powiedział mi, że w Polsce będzie jak we Włoszech, to... chyba bym się ucieszył. Piękne plaże, cudowne jedzenie, zabytki - jasne, też to mamy, ale włoskie odpowiedniki to coś innego, a urozmaicenie zawsze się przyda. Niestety, najnowsze prognozy naukowców nie dotyczą uwarunkowań kulturowych, lecz klimatycznych.

Niedawno grupa badaczy z Centrum Nauk o Środowisku Uniwersytetu Maryland stworzyła bardzo interesującą interaktywną mapę. Ta pozwala sprawdzić, jakie warunki klimatyczne będą panować w miejscu naszego zamieszkania za kilkadziesiąt lat. Jak łatwo się domyślić, estymacje nie są zbyt optymistyczne.

Na stronie "What will climate feel like in 60 years?" możemy sprawdzić, co czeka nas w Polsce za kilka dobrych dekad. Po wpisaniu interesującego nas miasta strona wskaże klimatyczny odpowiednik na mapie świata. W ten sposób wiemy, że za 60 lat Warszawa będzie miała temperatury i klimat odpowiadający włoskiej Bolonii. W tym wypadku dojdzie do ocieplenia sezonu letniego o ponad 6 stopni. Temperatury wzrosną również zimą, a klimat będzie znacznie bardziej suchy.

Podobne porównania można zauważyć wobec innych miast kraju. Dla przykładu odpowiednikiem Krakowa będzie Kupinovo w Serbii, Gdańsk upodobni się do Sarmelleku na Węgrzech, a Wrocław do Skopje w Macedonii Północnej. Słowem - będzie cieplej.

Stworzona mapa ma na celu zwrócenie naszej uwagi na ryzyko wynikające ze zmian klimatu. W tym wypadku możemy niemal na własne oczy zobaczyć, do czego doprowadzi degradacja środowiska naturalnego zwiększona emisja gazów cieplarnianych i nie tylko.

Warto jednak pamiętać podczas rozmowy o klimacie, że miasta to dość specyficzne jednostki. Z uwagi na budynki, infrastrukturę drogową itp., temperatury są tam po prostu wyższe, gdyż ciepło gromadzi się w strukturach takich, jak beton czy asfalt. Ostatecznie jednak widać, że zmiany następują - i nie wynika z nich nic przyjemnego.