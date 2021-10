Ponad 50 mln niezarejestrowanych przypadków Covid-19 w Afryce

Nowa analiza zaprezentowana właśnie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) przynosi bardzo niepokojące dane na temat rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w Afryce, gdzie podobno tylko 1 na 7 przypadków zachorowań zostaje wykryty i zarejestrowany. W związku z tym należy wziąć dużą poprawkę na oficjalne statystyki podawane dla tego kraju, które mówią o 8,4 mln odnotowanych zachorowań i 214 tysiącach zgonów z powodu choroby wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.



Wynika to z bardzo ograniczonego względem innych krajów testowania w zakresie zachorowań, co zdaniem organizacji przekłada się na faktyczną liczbę zachorowań oscylującą raczej w granicach 60 mln, w związku z czym wymagana jest szybka interwencja międzynarodowa. Do tej pory w Afryce wykonano podobno niewiele ponad 70 mln testów na Covid--19, co jest dosłownie ułamkiem bardzo licznej populacji tego kontynentu, liczącej ponad 1 mld osób.



Zdjęcie W Afryce niezarejestrowanych pozostaje aż 6 na 7 przypadków Covid-19 / 123RF/PICSEL

Dla porównania w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszka ok. 329,5 mln, od początku pandemii wykonano ok. 550 mln testów, a w Wielkiej Brytanii jeszcze więcej, bo na wyspach na jednego mieszkańca przypada ponad cztery zlecone testy. - Z limitowanymi możliwościami testowania wciąż nie wiemy, co się naprawdę dzieje w wielu społecznościach Afryki. Większość testów jest wykonywana u osób z objawami, ale większość transmisji napędzają osoby asymptomatyczne, więc to, co oglądamy, może być tylko wierzchołkiem góry lodowej - tłumaczy dyrektor regionalny WHO na Afrykę, Matshidiso Moeti.



W swoich nowych analizach WHO przyjrzało się oficjalnie zgłoszonym statystykom zachorowań i zgonów z powodu Covid-19 w Afryce, a następnie porównało je ze współczynnikami dla innych części świata.To właśnie w ten sposób ustalono, że od początku pandemii w Afryce zachorowało najpewniej 7 razy osób niż podaje i podobnie jest z liczbą zgonów, choć tutaj dysproporcja między podawanymi wynikami i rzeczywistością nie jest tak duża.



Proporcje niezarejestrowanych zgonów są niższe, nasze szacunki sugerują, że zgłoszona zostaje 1 na 3 śmierci z powodu Covid-19. Zgony wydają się niższe na tym kontynencie, ponieważ populacja to głównie młodsze i bardziej aktywne osoby dodaje Moeti.

Wyniki te są bardzo niepokojące, w związku z tym WHO zaczyna w Afryce pilotażowy program śledzenia Covid-19, który wystartuje w 8 krajach i wykorzysta szybkie testy antygenowe do wyłapywania łagodnych lub bezobjawowych przypadków. Kiedy wynik testu będzie dodatni, zostaną podjęte działania zabezpieczające, które obejmują osoby mieszkające w promieniu 100 metrów od chorego - dokładnie taką samą strategię z sukcesami stosowano tutaj w przypadku epidemii ospy prawdziwej.



Jakie? Wszystkie osoby zostaną poddane testom, a także wyposażone w zestawy higieniczne zawierające maseczki i żel do dezynfekcji rąk. Wszystko po to, by zacząć aktywną walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Afryce, która może być kluczowa dla światowej walki z Covid-19 - nie mamy przecież szans pokonać pandemii, jeśli zostawimy tak duże i gęsto zaludnione obszary samym sobie.