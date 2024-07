I chociaż uzależnienie od spożycia roślin mogło wynikać w ich przypadku z konieczności, uwalniając zwierzęta do innych celów, ten stosunek mięsa do owoców, zbóż i warzyw nadal okazuje się najzdrowszą opcją, zarówno dla naszego dobrego samopoczucia, jak i środowiska.

Teraz to wybór, a nie konieczność

To, czym dieta populacji Tell Tweini różni się od dzisiejszej diety mieszkańców Morza Śródziemnego, jest fakt, że pomimo położenia niecałe dwa kilometry od wybrzeża i lokalnego odławiania dużej różnorodności ryb, ludzie nie sięgali po nie zbyt często.

Członkowie starożytnego społeczeństwa musieli być więc w stanie wyprodukować wystarczającą ilość żywności ze swoich upraw, co wskazywało, że ich ziemia była żyzna, co jest skorelowane ze znaną produkcją oliwy z oliwek w regionie.

Wykopaliska na tym miejscu wskazują, że produkcja oliwy z oliwek stała się główną działalnością gospodarczą Tell Tweini, a instalacje związane z tą działalnością można było znaleźć w każdym domu w epoce żelaza wyjaśnia zespół badaczy.

Krótko po 1200 roku p.n.e. Ugarit upadł, co przypisano nieurodzajom, niepokojom społecznym i głodowi w całym regionie, jednak wkrótce potem ponownie pojawiły się oznaki produkcji ropy naftowej w Tell Tweini, bez oznak stresu w izotopach roślin. Zdaniem naukowców sugeruje to, że mieszkańcy regionu bardzo dobrze poradzili sobie ze zwiększoną suchością występującą w tym okresie. Odkrycia te pokazują jednocześnie, że dieta przypominająca śródziemnomorską pomagała ludzkości przetrwać tysiąclecia.

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!