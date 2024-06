Tak ostre, że niebezpieczne. Zupki chińskie znikają z rynku

I południowokoreański gigant makaronowy Samyang, który opracował zupkę, zapewnia, że taki jest właśnie powód wycofywania jego produktów z rynku, za wszelką cenę odżegnując się od jakichkolwiek problemów z jakością. Jego rzecznik komentuje dla CNN, że zdecydowano się na taki krok, "ponieważ zupki są tak ostre, że mogą powodować problemy" i taka sytuacja zdarza im się pierwszy raz.



Miała być zabawa, jest duże ryzyko

Wyjaśnijmy tu, że makaron błyskawiczny pochodzi z Japonii, ale stał się popularny w całej Azji, a Samyang reklamuje się jako producent pierwszego błyskawicznego ramenu w Korei Południowej. Wprowadził ten produkt na rynek 1963 r., kiedy kraj pogrążony był w powojennej biedzie i potrzebował tanich, łatwo dostępnych źródeł żywności.

Według firmy badawczej NICE Information Service Samyang był w 2022 r. trzecim co do wielkości (pod względem sprzedaży) producentem makaronu w kraju, po Ottugi i Nongshim. Buldak, co po koreańsku oznacza "ognisty kurczak", został opracowany przez dyrektorkę naczelną Samyang, Kim Jung-soo, gospodynię domową, która wżeniła się w rodzinną firmę i ostatecznie ją przejęła.



Jeśli zaś chodzi o duński organ regulacyjny, wezwał on konsumentów do wyrzucenia produktów lub zwrócenia ich tam, gdzie zostały zakupione, ale nie ujawnił, czy wycofanie było spowodowane konkretnym incydentem. Dziwne? Po ostatnich informacjach o śmierci nastolatka po zjedzeniu ostrego chipsa w ramach wyzwania "One Chip Challenge", podobne instytucje z pewnością są wyczulonego na podobne produkty.

