Ludzie często mają trudności z wyraźnym wyobrażeniem sobie swojej przyszłości. To ograniczenie może prowadzić do błędu poznawczego, znanego jako "dyskontowanie czasowe", co z kolei prowadzi do przedkładania natychmiastowych nagród nad korzyści długoterminowe

wyjaśnia w wypowiedzi dla Euronews prof. nauk behawioralnych Ivo Vlaev z Uniwersytetu w Warwick w Wielkiej Brytanii.