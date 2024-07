Potężny huragan Beryl uderzy w wybrzeże USA. „To będzie śmiertelna burza”

Dan Patrick, pełniący obowiązki gubernatora Teksasu, wezwał mieszkańców stanu do zachowania czujności, słuchania nakazów lokalnych urzędników oraz opuszczenie strefy zagrożenia. Z kolei w mieście Galveston, blisko Houston wydano nakaz dobrowolnej ewakuacji dla najbardziej zagrożonych obszarów. Media społecznościowe są zalewane filmami ukazującymi sznury samochodów wyjeżdżających w miasta. Tak przedstawia się sytuacja tuż sprzed uderzenia huraganu Beryl w wybrzeże Teksasu.

Huragan Beryl uderzył w Teksas. Alarm w całym stanie

Jak powiedział Patrick na konferencji prasowej stanowego zarządzania kryzysowego: - To będzie śmiertelna burza dla ludzi. Dodał, że huragan najprawdopodobniej uderzy w wybrzeże Teksasu między miastem Corpus Christi a wyspą Galveston.

Huragan Beryl otrzymał kategorię 1, co oznacza, że wiatr wieje z prędkością 119-153 km/h. Jednocześnie zjawisko przybrało na sile, kiedy zbliżyło się do lądu. Specjaliści spodziewają się, że burza może spowodować znaczne powodzie w strefie przybrzeżnej stanu. Ostrzeżenia przed powodziami wydano w Teksasie, Oklahomie, Arkansas i Luizjanie. W niektórych miejscach może spaść nawet do 380 mm wody, co może doprowadzić do powstania powodzi rzecznych, powodzi błyskawicznych i powodzi miejskich.