Powstaje kolejny lek chroniący przed COVID-19

Uczeni z Instytutu Nauk Biomedycznych na Uniwersytecie Stanowym Georgia opisali nowy kandydat na lek - analog rybonukleozydu, 4'-fluorourydynę (4'-FIU) - który wykazuje silną aktywność przeciwwirusową. Naukowcy podejrzewają, że doustny preparat może być skuteczny nie tylko przeciwko SARS-CoV-2, ale i innym wirusom opartym o RNA (np. RSV).

- Pokazaliśmy, że 4'-FlU to lek innej klasy niż Molnupiravir, który jest na ostatniej prostej od zatwierdzenia. 4'-FlU nie działa jak mutagen, ale indukuje zakończenie polimerazy wirusowej, przerywając replikację genomu wirusowego. Istnieje pilna potrzeba rozszerzenia arsenału terapeutycznego przeciwko SARS-CoV-2, a 4'-FlU oferuje obietnicę rozwoju jako lek towarzyszący - powiedział prof. Richard Plemper z Centrum Translational Antiviral Research w Georgia State.



Lek 4'-FlU został testowany przeciwko różnym wariantom SARS-CoV-2. Badania wykazały, że preparat blokuje replikację SARS-CoV-2 u fretek, zarówno wariantów Gamma, jak i Delta. Lek skutecznie zmniejszył miano wirusa RSV w płucach myszy.



- Jesteśmy podekscytowani faktem, że 4'-FlU jest jedynym obecnie dostępnym doustnie lekiem przeciwwirusowym opracowanym przeciwko SARS-CoV-2, który jest aktywny przy podawaniu raz dziennie, co powinno być istotnym atutem w zapewnieniu zgodności z zaleceniami ambulatoryjnymi - podsumował dr Julien Sourimant, pierwszy autor badania i pracownik naukowy w laboratorium dr Plempera.



Molnupiravir to lek pierwotnie opracowany na Emory University do leczenia grypy. Został on przejęty przez firmę Ridgeback Biotherapeutics, która nawiązała współpracę z gigantem farmaceutycznym Merck. Lek wchodzi w reakcję z enzymem SARS-CoV-2 - polimerazą RNA - która jest odpowiedzialna za jego powielanie i przetrwanie. Molnupiravir zwiększa częstość mutacji wirusowego RNA, w wyniku czego SARS-CoV-2 nie może prawidłowo funkcjonować. Lek ma być dostępny w Polsce w połowie grudnia. Cena pojedynczej terapii szacowana jest na 700 dol. (ok. 2800 zł), ale preparat nie trafi na razie do aptek. Będzie podawany tylko wybranej grupie pacjentów.