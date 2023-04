Przerwy w pracy nie tylko nie pomagają, ale i mogą szkodzić

Kiedy badacze porównali wyniki krwi, rezonansu magnetycznego i dane zgromadzone podczas symulowanego dnia pracy z identycznym zestawem informacji z kontrolnego dnia wolnego od pracy, zauważyli, że regularne przerwy w pracy wręcz wywołują wyczerpanie psychiczne.

To z kolei wpływa na zdolność koncentracji i funkcje poznawcze, w tym uwagę, uczenie się i rozpoznawanie wizualne, a pełna regeneracja z tego stanu nie była możliwa nawet po czteroipółgodzinnym odpoczynku.

Jak to możliwe? Naukowcy sugerują, że może to być spowodowane faktem, że powtarzające się zanurzanie w zadaniu i wychodzenie z niego może nadmiernie stymulować mózg, prowadząc do większego zmęczenia.

Dr Colin Rigby z Keele Business School, który nie brał udziału w badaniu, twierdzi, że pomysł, że zadania można podzielić tak, aby pasowały do schematu przerw, sam w sobie staje się zadaniem związanym z pracą, potęgując w ten sposób presję. Co więcej, jego zdaniem dzielenie obowiązków przerwami może wręcz prowadzić do niepokoju:

Opuszczając zadanie, gdy nie jest ukończone lub w naturalnym punkcie zatrzymania, aby wypełnić obowiązek przerwy, nie robisz tego całym sercem, ale patrzysz na zegar. Ponadto przerwany przepływ oznacza, że czas jest odejmowany od czasu zadania, ponieważ po powrocie z przerwy próbujesz przypomnieć sobie, gdzie byłeś i ponownie uruchomić procesy myślowe, co zmniejsza wydajność.