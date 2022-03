Jeden z najbardziej znanych punktów archeologicznych może być przez nas niewłaściwie nazywany. Chodzi tu o Machu Picchu, najlepiej zachowane miasto Inków, znajdujące się w peruwiańskich Andach w odległości 112 kilometrów od miejscowości Cuzco. Winne temu może być zwykłe nieporozumienie.

Chociaż Machu Picchu znajduje się w niewielkiej odległości od byłej stolicy Inków, konkwistadorzy nigdy go nie odnaleźli, pomimo tego, że wiedzieli o jego istnieniu. Nie znali po prostu jego dokładnej lokalizacji. Dlatego też święte skały nie zostały przez nich zbezczeszczone.

Reklama

Odnalezienie Machu Picchu przypisuje się amerykańskiemu uczonemu Hiramowi Binghamowi, który wykładał na Uniwersytecie Yale. Bingham dotarł tam w 1911 roku dzięki pomocy Melchora Arteagi, jego przewodnika, który jednocześnie był miejscowym rolnikiem. Poprosił go o zapisanie nazwy tego miejsca w swoim dzienniku terenowym. Na środku strony miejscowy rolnik, Melchor Arteaga, napisał "Macho Pischo", słowo, które Bingham zauważył, brzmiało bardziej jak "pecchu", gdy zostało wypowiedziane na głos.

Biorąc pod uwagę fakt, że właściciel ziemski mieszkał u podnóża góry i często się na nią wspinał, amerykański naukowiec nie miał powodu, by kwestionować nazwę podaną przez Melchora Arteagę. Jednak nowe odkrycia poddały pod wątpliwość tę nazwę i sprawiły, że badacze postanowili jeszcze raz to zweryfikować.

Ponieważ Arteaga mieszkał u podnóża góry i odwiedzał już wcześniej ruiny, a nawet wspinał się na Huayna Picchu, Bingham nie miał powodu kwestionować nazwy, chociaż we wcześniejszej rozmowie, która odbyła się w mieście Urubamba, ruiny zostały specjalnie nazwane Huayna Picchu odpowiadają badacze Donato Amado Gonzales i Brian S. Bauer.

Po zbadaniu dokumentów hiszpańskich osadników, okazało się, że istnieje kilka źródeł, które wspominają o mieście Picchu lub starożytnym mieście Huayna Picchu. Tymczasem nie ma absolutnie żadnego odniesienia do miasta zwanego "Machu Picchu".

Wątpliwości co do rzeczywistej nazwy miasta Inków wykazał już w 1990 roku andyjski uczony, John Rowe, który jako pierwszy wykorzystał dokumenty archiwalne, aby argumentować, że "Machu Picchu" jest mylącą nazwą. Wskazywał, że kilka listów i dokumentów hiszpańskich kolonistów z XVI wieku, odnosiły się do starożytnego miasta Inków, znanego jako "Picchu".

Naukowcy stojący za nowym badaniem przyznają rację Johnowi Rowe i jednocześnie się z nim nie zgadzają. Według nich nazwa "Machu Picchu" jest prawdopodobnie mylącą nazwą, ale zgodnie z lokalną wiedzą, twierdzą, że bardziej prawdopodobną nazwą ruin jest "Huayna Picchu".