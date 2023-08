SpaceX co chwilę wystrzeliwuje w kosmos rakiety Falcon 9, których pierwszymi stopniami następnie ląduje. Loty te stały się już tak powszechne, że przestały robić wrażenie. Jedna z ostatnich misji firmy, która odbyła się w ubiegły poniedziałek, jest jednak warta odnotowania. Dlaczego? Ponieważ dokonała pewnych spustoszeń w ziemskiej atmosferze.

Rakieta SpaceX zrobiła dziurę w jonosferze

Rakieta Falcon 9 została wystrzelona przez SpaceX w poniedziałek z bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii. Celem misji było dostarczenie na orbitę 15 satelitów Starlink. Niestety w trakcie przebijania się przez jonosferę powstała dziura, która była efektem oddziaływania spalin na znajdujące się tam jony.

Reklama

Jonosfera to górna warstwa ziemskiej atmosfery, którą wypełniają naładowane atomy, czyli jony. W trakcie występowania zorz polarnych, świecą one na zielono lub czerwono, co powoduje widowiskowy dla ludzkiego oka efekt. Spaliny z rakiety, które składają się głównie z wody i dwutlenku węgla, mogą zmieniać jonizację warstwy. W trakcie przelotu może dojść nawet do 70-proc. spadku jonizacji, co może prowadzić do wycięcia dziury w górnej części. Taki efekt pozostawił Falcon 9, co finalnie skończyło się czerwoną poświatą widoczną na kalifornijskim niebie.