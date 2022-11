Rekordowa liczba niezaszczepionych dzieci. Odra wróci silniejsza?

Daniel Górecki Nauka

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention (CDC), rekordowa liczba niemal 40 mln dzieci nie przyjęła w ubiegłym roku szczepionki przeciwko odrze.

Odra to coraz poważniejsze zagrożenie. Rekordowo niski poziom wyszczepienia w 2021 eoku 123RF/PICSEL