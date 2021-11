Samoańska roślina lepsza od ibuprofenu?

Psychotria insularum to niewielki krzew występujący w lasach deszczowych południowego Pacyfiku. Rdzenne społeczności Samoańczyków od pokoleń stosują liście rośliny zwanej matalafi jako lekarstwo. Teraz naukowcy z Victoria University of Wellington odkryli mechanizm przeciwzapalny, który zapewnia matalafi niezwykłe właściwości.

Roślina matalafi jest powszechnie stosowana do leczenia różnych stanów zapalnych, od gorączki po obrzęki i infekcje skóry. Samoańczycy tłuką liście na pastę, tworząc tzw. homogenat.



- Matalafi stosuje się na Samoa na dwa sposoby - do leczenia chorób przypisywanych duchom oraz do leczenia różnych form zapalenia. Rozpocząłem mój doktorat w Te Herenga Waka w 2013 roku i pracowałem z tradycyjnymi uzdrowicielami na Samoa, aby zebrać matalafi i przywieźć je do Aotearoa i dowiedzieć się, dlaczego działa - powiedział dr Seeseei Molimau-Samasoni, biotechnolog z University of Newcastle, rodowity Samoańczyk.



Reklama

Zdjęcie Psychotria insularum / materiały prasowe

Teraz naukowcom udało się ustalić, co zapewnia matalafi właściwości przeciwzapalne. Okazuje się, że jest to tzw. chelator żelaza - zawiera związki łączące się z żelazem, pomagając usunąć ten pierwiastek z organizmu. Wykazano, że aktywność chelatora żelaza "zmniejszyła prozapalne działanie i wzmocniła przeciwzapalne odpowiedzi cytokinowe w komórkach odpornościowych". Obserwowane efekty były podobne do tych zapewnianych przez ibuprofen, popularny lek przeciwzapalny.



Matalafi może okazać się skuteczną substancją do leczenia chorób neurodegeneracyjnych, jak alzheimer. Wykazano również, że związki zawarte w roślinie oddziałują z genem związanym z otyłością, cukrzycą czy chorobami układu krążenia. Mowa o RIM101, który jest głównym regulatorem lipotoksyczności (śmierci komórki z powodu toksyczności lipidów).



Uczonym udało się wyodrębnić dwa podstawowe związki bioaktywne występujące w matalafi: rutynę i nikotiflorynę, które wykazują silne działanie przeciwzapalne i neuroprotekcyjne. W liściach matalafi mogą również być obecne jeszcze inne nieodkryte związki.