Badanie obejmowało myszy, zarówno otyłe, jak i szczupłe, które przez 21 dni otrzymywały semaglutyd, ale nie cierpiały na cukrzycę ani dysfunkcję serca . Myszy otyłe straciły około 30 proc. swojej masy ciała oraz 65 proc. masy tłuszczowej w porównaniu do grupy kontrolnej, co jest wynikiem zgodnym z oczekiwaniami. U myszy szczupłych, które również poddano terapii semaglutydem, zaobserwowano zmniejszenie masy mięśni szkieletowych o około 8 proc. po trzech tygodniach stosowania leku. Co ciekawe, chociaż nie zauważono zmian w funkcjonowaniu serca ani grubości ścian serca, obie grupy myszy (zarówno szczupłe, jak i otyłe) wykazały zmniejszenie masy serca oraz indywidualnego rozmiaru komórek mięśniowych serca.

Warto zaznaczyć, że nawet jeśli taka redukcja masy serca występuje, nie oznacza to automatycznie czegoś negatywnego - w niektórych przypadkach może to mieć pozytywne skutki. Niemniej jednak, wyniki badań sugerują, że semaglutyd może mieć "potencjał do długoterminowego uszczuplenia mięśnia sercowego", co może stanowić ryzyko dla osób z istniejącymi problemami sercowymi.