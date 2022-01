Najnowsze badania opublikowano w czasopiśmie "Science Advances". Wynika z nich, że już około 4500 lat temu ludzie celowo tworzyli mieszańców międzygatunkowych, łącząc samice osłów zwyczajnych z samcami kułanów syryjskich. W ten sposób powstała hybryda zwierzęca nazwana "kunga".

Sumerowie połączyli cechy obojga gatunków, dzięki czemu mieli do dyspozycji stworzenia znacznie szybsze i silniejsze niż osły oraz dające się bardziej kontrolować niż kułany. Wkrótce, gdy ze Stepu Pontyjskiego, czyli dzisiejszych terenów wschodniej Ukrainy oraz południowo-zachodniej Rosji, sprowadzono konie domowe, które miały znacznie lepsze predyspozycje od swoich krewnych, przestano hodować kungi.

Niestety dzisiaj taka krzyżówka byłaby niemożliwa do stworzenia ze względu na wyginięcie kułanów syryjskich. Ostatni przedstawiciel gatunku zdechł w wiedeński ogrodzie zoologicznych w 1927 roku. W podobnym okresie zmarły także ostatnie osobniki żyjące na wolności.

Zdjęcie Jedno z niewielu zdjęć przedstawiających kułana syryjskiego / domena publiczna

Wspomniane stworzenia żyły dziko, w związku z czym kilka tysięcy lat temu specjalnie na nie polowano. Co ciekawe, możemy to nawet zobaczyć na historycznej płaskorzeźbie pochodzącej z irańskiego stanowiska archeologicznym w Niniwie.

O dzikości stworzenia świadczyć może również pewien cytat z biblijnej Księgi Rodzaju, gdzie o Izmaelu napisano, że "będzie to człowiek dziki jak kułan, będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy przeciwko niemu, będzie on utrapieniem swych pobratymców". Niektórzy uważają, że pierwotnie mogło chodzić właśnie o kułana syryjskiego.