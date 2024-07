Inny zestaw eksperymentów wykazał, że izolowane mrówki z zakażonymi ranami były znacznie bardziej narażone na śmierć niż te z jałowymi ranami. Jednak ich przeżywalność znacznie się poprawiła, jeśli ranne mrówki wróciły do swoich kolonii - co sugeruje, że leczenie zastosowane przez współmieszkańców było korzystne - lub badacze amputowali zakażoną kończynę, chociaż przyniosło to korzyści jedynie w przypadku ran ud.

Mrówki wiedzą, co robią. Świadomie leczą rany

Początkowo wydawało się sprzeczne z intuicją, że amputacje nie są korzystne również w przypadku ran podudzi. Jednak dalsze prace wykazały, że rany na udach, a nie na podudziach, są powiązane z uszkodzeniem struktur pompujących wokół ciał mrówek substancję przypominającą krew. W rezultacie infekcje dolnej części nogi rozprzestrzeniały się po całym ciele znacznie szybciej niż infekcje uda, co oznacza, że amputacja tej pierwszej w niewielkim stopniu poprawiła przeżycie.

Profesor Francis Ratnieks z Uniwersytetu w Sussex, który nie był zaangażowany w prace, powiedział w wypowiedzi dla The Guardian, że nie jest zaskoczony wynikami. Jego zdaniem to kolejny przykład adaptacji w życiu socjalnych robotnic, w ramach której pracownicy pomagają sobie nawzajem w pracy na rzecz swojej kolonii:

Na przykład wtedy, gdy pszczoła robotnica wykonuje taniec kiwający, aby skierować współtowarzysza do pożywienia, albo gdy robotnica poświęca swoje życie w obronie kolonii, albo też tam, gdzie robotnice amputują kończyny rannemu lub zarażonemu pracownikowi.

