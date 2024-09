Skończy z rozwodami? Ten nowy-stary lek działa cuda na chrapanie

Obturacyjny bezdech senny to powszechny problem z oddychaniem, według danych angielskiego National Institute for Health and Care Excellence dotykający około jednej na 20 osób. Pacjenci z tym schorzeniem często głośno chrapią, wybudzają się, a ich oddech w nocy wielokrotnie się zatrzymuje. Prowadzi to nie tylko do przewlekłego zmęczenia, ale również zwiększa ryzyko nadciśnienia, udaru, chorób serca oraz cukrzycy typu 2.

Aparaty CPAP nie dla każdego

Badanie zaprezentowane na kongresie Europejskiego Towarzystwa Oddechowego w Wiedniu wykazało, że rozwiązaniem problemu może być stosowany w leczeniu padaczki lek o nazwie Sultiam. Odkrycia te wskazują na możliwość alternatywnego leczenia dla pacjentów, którzy nie mogą korzystać z urządzeń do mechanicznego wspomagania oddychania, takich jak aparaty CPAP (metoda wspomagania oddychania stosowana głównie w leczeniu bezdechu sennego, a także w przypadku niewydolności oddechowej).