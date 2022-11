SmartHEAL - inteligentny opatrunek wynalazkiem polskich studentów

SmartHEAL jest nieinwazyjnym narzędziem diagnostycznym ran przewlekłych. Dzięki niemu bez zdejmowania opatrunku możliwe jest natychmiastowe wykrycie zmian pH rany powiązanych ze stanem zapalnym, a następnie dobranie właściwego leczenia. Działa w oparciu o sensor elektrochemiczny.

Zdjęcie Inteligentny opatrunek SmartHEAL / JDA / materiały prasowe

Co bardzo istotne, SmartHEAL jest prosty w obsłudze oraz potencjalnie ogólnodostępny ze względu na swoją niską cenę. Dzięki niemu pacjenci mogą pozwolić sobie na rzadsze wizyty u lekarzy, a dodatkowo umożliwia bardziej ukierunkowane leczenie tym, którzy pozostają w hospitalizacji domowej.

Podczas rozmów z medykami zdaliśmy sobie sprawę ze skali problemu ran przewlekłych. Prawidłowe i szybkie wykrycie zaburzeń procesu gojenia rany i rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych, nie tylko skraca proces leczenia, ale umożliwia zatrzymanie niebezpiecznej dla życia infekcji mówi mgr inż. Dominik Baraniecki, jeden z autorów projektu.

SmartHEAL stworzyła trójka studentów Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, których połączyła pasja do rozwiązań związanych z elektroniką drukowaną. Za projektem stoją mgr inż. Tomasz Raczyński, mgr inż. Piotr Walter oraz wspomniany mgr inż. Dominik Baraniecki.

SmartHEAL jest tegorocznym zwycięzcą międzynarodowego etapu Konkursu Nagroda Jamesa Dysona. Nowinę przekazała Politechnika Warszawska na swoim profilu na Twitterze.

Dzięki wygranej zespół może pokryć bieżące wydatki operacyjne oraz zakupić materiały do badań. To z kolei umożliwi dostosowanie innowacyjnych procesów technologicznych do powszechnie stosowanych materiałów medycznych. Twórcy mają w planach między innymi przeprowadzenie testów kalibracyjnych na różnych opatrunkach oraz stworzenie aplikacji do bezprzewodowego odczytu wyników.