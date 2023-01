ERBS od dawna nie dawał znaku życia. NASA zakładała, że po dotarciu na orbitę będzie działał ok. 48 miesięcy. Satelita zaskoczył wszystkich długowiecznością i pełnił swoją misję przez 21 lat. Jego zadaniem było badanie górnych poziomów atmosfery naszej planety. Dzięki bardzo precyzyjnym urządzeniom był w stanie ustalić stężenie ozonu, pary wodnej czy dwutlenku azotu. Dane zebrane przez ERBS pomogły naukowcom zrozumieć, jak Ziemia pochłania i wypromieniowuje energię pochodzącą ze Słońca. Jego zasługi są także ogromne w ustaleniu skali ocieplania się klimatu na Ziemi, które powstaje przez emisję gazów cieplarnianych.

Urządzenia pomiarowe na pokładzie satelity ERBS pozwoliły potwierdzić, że warstwa ozonowa Ziemi zmniejsza się w skali globalnej fragment komunikatu NASA

To właśnie informacje zebrane przez satelitę ERBS doprowadziły do podpisania we wrześnu 1987 roku tzw. Protokołu Montrealskiego. Dzięki temu międzynarodowemu porozumieniu znacząco zostało ograniczone stosowanie w klimatyzatorach i aerozolach chlorofluorowęglowodorów (CFC), które są wyjątkowo szkodliwe dla warstwy ozonowej.