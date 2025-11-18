Spis treści: Czym są kule na liniach wysokiego napięcia? Chodzi o bezpieczeństwo Przepisy dotyczące kul definiuje odpowiednie rozporządzenie

Czym są kule na liniach wysokiego napięcia? Chodzi o bezpieczeństwo

Linie wysokiego napięcia służą do przesyłania energii elektrycznej na znaczne odległości. Tego rodzaju sieć łączy elektrownie z sieciami średniego napięcia (sieciami rozdzielczymi).

Na przewodach napowietrznych będących częścią linii wysokiego napięcia możemy zaobserwować charakterystyczne kule w różnych kolorach. Okazuje się, że owe elementy pełnią rolę znaczników ostrzegawczych, które ostrzegają pilotów statków powietrznych przed przeszkodami. Są widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy.

Co ciekawe, tego rodzaju rozwiązanie było stosowane już w latach 50. w Stanach Zjednoczonych. Wdrożenie charakterystycznych znaczników było podyktowane wypadkami lotniczymi, w których to piloci wchodzili w kolizję z liniami energetycznymi.

Przepisy dotyczące kul definiuje odpowiednie rozporządzenie

Zasady dotyczące kul na liniach przesyłowych zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym.

Zgodnie z treścią paragrafu 28 rzeczonego aktu prawnego: "Przeszkodę lotniczą będącą przewodami linii napowietrznych albo ich zespołem oznakowuje się przez użycie kul o jednolitych kolorach: czerwonym i białym albo pomarańczowym i białym, rozmieszczonych naprzemiennie, a w przypadku gdy kolory te nie są widoczne na tle otoczenia przeszkody lotniczej - używa się kolorów kontrastujących ze sobą oraz z otoczeniem, na tle którego będą widziane".

Co więcej, średnica kul wykorzystywanych jako znaczniki ostrzegawcze na przewodach napowietrznych musi wynosić minimum 0,6 m. Jeśli rzeczona średnica nie przekracza 0,8 m, to wówczas kule rozmieszcza się w odległości 30 m od siebie. W przypadku większej średnicy rzeczona odległość również jest stosownie większa. Szczegóły dotyczące tej kwestii również zostały zawarte we wspomnianym wcześniej rozporządzeniu.

Warto wspomnieć, że na liniach wysokiego napięcia, oprócz kul, stosuje się także światła przeszkodowe. Umieszcza się je na poziomach konstrukcji wsporczych owych linii. Światła te błyskają w określonej w rozporządzeniu kolejności.

Wioska czarownic w Andaluzji. Tradycja sięga mrocznych czasów © 2025 Associated Press