W przypadku wodowania załoga może poprowadzić przez nie liny ratunkowe, tworząc w ten sposób rodzaj poręczy , która pomaga pasażerom bezpiecznie przemieszczać się po śliskiej powierzchni skrzydeł. Ponadto haki mogą posłużyć do przytwierdzenia tratw ratunkowych , co ułatwia organizację akcji ratunkowej.

Te oznaczenia wskazują najlepsze miejsca do obserwacji skrzydeł z wnętrza kabiny . W przypadku problemów z klapami lub lotkami personel pokładowy może łatwo zlokalizować okna, z których najlepiej widać powierzchnię skrzydeł, aby ocenić ich stan. To ułatwia szybką reakcję w sytuacjach awaryjnych i pozwala pilotom uzyskać istotne informacje.

Podczas ewakuacji pasażerowie często wpadają w panikę, co może prowadzić do przypadkowego zepchnięcia stewardesy lub stewarda w stronę nadmuchiwanej zjeżdżalni ratunkowej . Uchwyty te pozwalają personelowi stabilnie utrzymać się na miejscu i skutecznie kierować ewakuacją.

Siekiera może być używana do przecinania paneli we wnętrzu samolotu, jeśli zachodzi potrzeba szybkiego dostępu do instalacji elektrycznych lub hydraulicznych, np. w przypadku pożaru. Może również posłużyć do otwarcia zablokowanych drzwi w sytuacjach kryzysowych.