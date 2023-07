Stare i chore komórki mózgu można zastąpić nowymi. Niewiarygodny przeszczep

Naukowcy potrafią zastąpić chore i starzejące się komórki mózgu

Co więcej, jak możemy przeczytać w badaniu opublikowanym na łamach magazynu Nature Biotechnology, kiedy komórki młodszych dawców zostały wprowadzone do mózgów humanizowanych myszy, konkurowały one także ze zdrowymi, ale starzejącymi się komórkami i zastępowały je.

Naukowcy twierdzą, że to odkrycie jest znaczące i daje potencjał opracowania terapii, które można zastosować w wielu różnych scenariuszach.

Komórki glejowe mają kluczowe znaczenie dla rozwoju niektórych neuropatologii, jak takie choroby neurodegeneracyjne, jak stwardnienie zanikowe boczne (ALS), padaczka, stwardnienie rozsiane (MS), choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera.

Jeśli uda nam się zastąpić chore i starzejące się komórki, powinniśmy być w stanie przywrócić aspekty normalnego funkcjonowania w tych chorobach zwyrodnieniowych, jak widzieliśmy w naszych eksperymentalnych modelach choroby Huntingtona. wyjaśniają badacze.

Naukowcy są też przekonani, że metoda zadziała w wielu różnych zaburzeniach neuropsychiatrycznych, jak zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), afektywne dwubiegunowe czy schizofrenia, dlatego liczą na testy kliniczne na ludziach w ciągu kilku najbliższych lat.