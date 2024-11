Co ciekawe, kiedy budowano al-Natah, w regionie Lewantu - od dzisiejszej Syrii po Jordanię - kwitły kolejne miasta, ale północno-zachodnia Arabia była uważana za jałową pustynię, usianą licznymi miejscami pochówku, przez którą wędrowali jedynie pasterze-koczownicy. Jakie było więc zdziwienie archeologów, kiedy 15 lat temu w oazie Tayma, na północ od oazy Chajbar, odkryli mury datowane na epokę brązu.

Ufortyfikowane i rozwinięte miasto

To "pierwsze kluczowe odkrycie" skłoniło naukowców do dokładniejszego zbadania okolicznych oaz i jak się okazało, czarne wulkaniczne skały tak dobrze maskowały mury al-Natah, że chroniły miejsce zarówno przed legalnymi, jak i nielegalnymi wykopaliskami. Jednak obserwacje z powietrza ujawniły potencjalne ścieżki i fundamenty domów, wskazując archeologom, gdzie należy rozpocząć wykopaliska.

Odkryli oni fundamenty "wystarczająco solidne, by z łatwością podtrzymać co najmniej jedno- lub dwupiętrowe" domy, których było prawdopodobnie ok. 50 - wszystkie wzniesione na wzgórzu i otoczone dodatkowym murem o długości blisko 15 km. Na miejscu zidentyfikowali też nekropolię, której grobowce zawierały metalowe bronie, jak topory i sztylety oraz cenne kamienie (np. agat) i prostą ceramikę, co wskazuje na egalitarne i stosunkowo rozwinięte jak na tamte czasy społeczeństwo.

Co więcej, chociaż Al-Natah pozostawało stosunkowo niewielkie w porównaniu do miast w Mezopotamii czy Egipcie z tego okresu, to rozmiar murów, które mogły osiągać wysokość ok. pięciu metrów, sugeruje, że było siedzibą jakiejś lokalnej władzy o znaczącej sile. Badacze wskazują, że tego typu ufortyfikowane oazy mogły pozostawać w kontakcie między sobą i stworzyć podwaliny pod "szlak kadzidlany", którym kadzidło i mirra były transportowane z południowej Arabii na obszar Morza Śródziemnego.