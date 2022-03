Autorem strony Lekarze dla Ukrainy jest Witold Wydmański, student informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ. Platforma jest dostępna w języku polskim i ukraińskim, a wkrótce powstanie wersja anglojęzyczna.

- Pomysł na portal podrzucił mi mój tata, onkolog. Jako lekarz-specjalista chciał pomóc osobom uciekającym z Ukrainy w sposób, w jaki może najlepiej, czyli oferując darmową opiekę medyczną. Jest to o tyle istotne, że dla wielu uciekających czas jest krytyczną rzeczą. Wielu z nich zapewne musiało przerwać leczenie, którego kontynuacja nie może czekać. Zamieścił post Facebooku, ale szybko zorientował się że w ten sposób ma małe szanse na dotarcie do osób, które potrzebują tego najbardziej - powiedział Witold Wydmański, twórca platformy Lekarze dla Ukrainy.

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że uchodźcy z Ukrainy mogą korzystać z pomocy medycznej w naszym kraju na takich samych zasadach jak Polacy. Strona lekarzedlaukrainy.pl ma ułatwić kontakt lekarzy z potrzebującymi pomocy uchodźcami. Mogą ogłaszać się zarówno lekarze oferujący darmową pomoc medyczną, jak i uchodźcy oczekujący konkretnej pomocy.

- Podczas przeglądania Twittera zauważyłem, że mamy w Polsce masę wspaniałych lekarzy, którzy również oferują swoją pomoc, ale mają ten sam problem. Nie wiedzą, jak dotrzeć do ludzi, którzy jej potrzebują. Zrobiłem więc szybko serwis, który może im w tym pomóc z nadzieją, że jeżeli zbierzemy ich wszystkich w jednym miejscu, to może uda nam się dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących. W ten sposób powstała strona lekarzedlaukrainy.pl, która łączy lekarzy z całej Polski oferujących darmową pomoc medyczną osobom uchodźczym - dodał Witold Wydmański.

Do tej pory na platformie zarejestrowało się kilkunastu lekarzy, z różnych miast Polski: Krakowa, Warszawy, Katowic, ale i mniejszych miejscowości. Strona cały czas się rozrasta, co potwierdza, że trafia do potrzebujących.

Wszyscy lekarze, którzy chcą pomóc uchodźcom, mogą zarejestrować się na stronie lekarzedlaukrainy.pl/register.