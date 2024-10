Ośmioletnie badania prowadzone przez międzynarodowy zespół badawczy pokazują, że ryfaksymina przyczyniła się do globalnego wzrostu liczby przypadków opornego na wankomycynę enterokoka kałowego (VRE), czyli superbakterii, która często wywołuje poważne infekcje u hospitalizowanych pacjentów. Jej stosowanie sprzyja powstawaniu oporności na daptomycynę - jednego z ostatnich skutecznych leków przeciwko infekcjom wywołanym przez VRE.

To "niemal nieuleczalna" superbakteria

Naukowcy odkryli zmiany w DNA szczepów VRE opornych na daptomycynę, których nie było w szczepach podatnych na leczenie. Dalsze analizy wykazały, że to właśnie stosowanie rifaksyminy spowodowało te zmiany, wywołując powstanie daptomycynoopornego VRE. Ryfaksymina wywołuje specyficzne zmiany w enzymie o nazwie polimeraza RNA, co prowadzi do kaskady dalszych zmian w błonie komórkowej bakterii, powodując krzyżową oporność na daptomycynę.