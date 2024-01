Syndrom gotującej się żaby to mit. Eksperci to przetestowali

Syndrom gotującej się żaby

W pewnym momencie życia większość z nas słyszała o syndromie gotującej się żaby. I o tyle, o ile sama analogia odnosząca się do naszego życia może dla wielu z nas być trafną, to już jej źródło prawdopodobnie jest fałszywe.

Syndrom gotującej żaby opiera się o historię dotycząca wrzucania płazów do wody o określonej temperaturze. Jeżeli włożymy żabę do wrzącej wody, natychmiast wyskoczy. Jednak, jeżeli umieścimy żabę w chłodnej wodzie i zaczniemy ją stopniowo ogrzewać, wtedy żaba tego nie zauważy i pozostanie w wodzie, aż będzie za późno na ratunek. Płazy to zwierzęta zmiennocieplne, dostosowują one temperaturę swojego ciała do otoczenia.

Przykład ten często przytaczany jest przez ludzi zajmujących się rozwojem osobistym czy biznesmenów. Przekłada się to na życie ludzi w taki sposób, by stanowić ostrzeżenie przed powolnym przyzwyczajaniem się do sytuacji, która nam nie służy i niereagowanie w odpowiednim momencie. Prowadzić to może stagnacji i zatrzymaniu się w martwym punkcie w życiu.