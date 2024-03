Szokująca skala cyberprzemocy wśród dzieci. W Polsce bardzo źle

11 proc. chłopców i dziewcząt przyznało, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy doświadczyli zastraszania w szkole co najmniej dwa lub trzy razy w miesiącu, w porównaniu z 10 proc. cztery lata temu. I chociaż nie dostajemy tu żadnych szczegółowych danych, to najniższy poziom cyberprzemocy wobec dzieci został zaobserwowany w Hiszpanii, a najwyższy w Bułgarii, Litwie, Mołdawii i... Polsce.

Ponieważ młodzi ludzie spędzają w Internecie do sześciu godzin każdego dnia, nawet niewielkie zmiany we wskaźnikach znęcania się i przemocy mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i dobrostanu tysięcy osób dodaje Kluge.

Dzieci znęcają się nad dziećmi

Z raportu wynika, że co ósmy nastolatek przyznał się do cyberprzemocy wobec innych, co stanowi wzrost o trzy punkty procentowe w porównaniu z 2018 rokiem. W międzyczasie liczba nastolatków, którzy wdali się w bójki, utrzymywała się na stałym poziomie w ciągu czterech lat i wynosiła 10 proc. (14 proc. w przypadku chłopców i 6 proc. w przypadku dziewcząt). A warto dodać, że mamy do czynienia ze sporą próbą, bo badanie przeprowadzono na danych pochodzących od 279 tys. dzieci i młodzieży z 44 krajów z Europy, Azji Środkowej i Kanady.

W większości miejsc szczyt cyberprzemocy osiągnął, gdy dzieci miały 11 lat w przypadku chłopców i 13 lat w przypadku dziewcząt. Jak zauważa też WHO, status społeczno-ekonomiczny rodziców w niewielkim stopniu wpływa na zachowanie dzieci, więc podobne zjawiska są obserwowane niezależnie od majętności rodziny, więc problem jest powszechny i wymaga wzmocnienia działań prewencyjnych.



Potrzebne są większe inwestycje w monitorowanie różnych form przemocy rówieśniczej. Istnieje również pilna potrzeba edukowania młodych ludzi, rodzin i szkół na temat form cyberprzemocy i jej konsekwencji, przy jednoczesnym uregulowaniu platform mediów społecznościowych w celu ograniczenia narażenia na cyberprzemoc podsumowują badacze.

