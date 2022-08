Bez pszczół ludzkość jest skazana na powszechny głód. Wystarczy przypomnieć, że dzięki pszczołom zapylane są rośliny uprawne, które stanowią 75% światowej żywności. Jeśli ich zabraknie, wtedy świat czeka powszechny głód w niewyobrażalnej skali. Tymczasem z roku na rok kondycja pszczół się pogarsza, a w wielu miejscach rodziny pszczele wymierają. Powodem są zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska i choroby. Niestety pszczoły źle znoszą pestycydy, które są stosowane jako nawozy. To ostatnia szansa, aby uratować owady, od których zależy nasza przyszłość. Na pomoc ruszyli szwedzcy naukowcy.

Cyfrowe ule i sztuczna inteligencja

Skandynawska firma Tietoevry zaproponowała monitorowanie życia pszczół na niespotykaną skalę. Będzie to możliwe dzięki elektronicznym czujnikom, które zostaną zainstalowane w ulach. Za pomocą nadajników do komputera trafią informacje o tym, w jakiej kondycji są pszczoły, ile produkują miodu i jak się zachowują. Pszczelarze będą mieli dostęp do specjalnej aplikacji na smartfonie, która im wyświetli wszystkie informacje o mieszkańcach każdego ula. Bardzo ważną rolę odegrać ma moduł sztucznej inteligencji, dzięki któremu będzie można ustalić najlepszą strategię pomocy pszczelim rodzinom. Cyfrowe ule to już dziś rzeczywistość w Szwecji.



Pszczoły miodne tworzą społeczności, dlatego zebrane w ich ulach dane są doskonałym materiałem badawczym. Badając dane takie jak temperatura, waga, ciśnienie powietrza, wilgotność lub jakość powietrza, gromadzone za pomocą czujników IoT i przy pomocy sztucznej inteligencji, uzyskujemy zupełnie nowe zrozumienie tego, jak żyją pszczoły Mikael Ekström , pszczelarz i starszy doradca ds. cyfryzacji w Tietoevry

Zdjęcie Pszczoły to jedne z najważniejszych stworzeń na świecie, a ich wymarcie mogłoby spowodować ogromny kryzys żywnościowy. Te małe owady są w dużej mierze odpowiedzialne za zachowanie różnorodności biologicznej na świecie. / 123RF/PICSEL

Wiosną i latem w przeciętnym ulu mieszka od 30 000 do 70 000 pszczół. Sztuczna inteligencja pozwoli na zebranie danych o całej pszczelej populacji, a następnie przetworzenie danych i wyciągnięcie właściwych wniosków. Choć programem BeeLab jest objęta na razie tylko Szwecja, to firma Tietoevry realizuje swoje projekty także w Polsce. Być może już wkrótce także u nas pojawią się elektroniczne ule. Zastosowanie modułu sztucznej inteligencji do obserwacji pszczół ma jeszcze jeden, niezwykły efekt. Dzięki temu można opracować lepsze plany ewakuacji ludzi z miejsc, w których doszło do katastrofy. Okazuje się, że mamy z pszczołami o wiele więcej wspólnego, niż można było przypuszczać.