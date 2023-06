Ta tabletka zmniejsza o połowę ryzyko zgonu z powodu raka płuc

Nadzieja na dłuższe życie dla wielu pacjentów

Wyniki pokazały, że przyjmowanie tabletki spowodowało 51-procentowe zmniejszenie ryzyka zgonu u leczonych pacjentów w porównaniu z placebo. Po pięciu latach 88 proc. pacjentów, którzy przyjęli leczenie, wciąż żyło, w porównaniu do 78 proc. pacjentów, którzy przyjmowali placebo.

Dane te są imponujące. Lek pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się raka do mózgu, wątroby, kości wyjaśnia Roy Herbst z Yale University, który przedstawił wyniki badań.

Co najważniejsze, jak dowiadujemy się z komunikatu prasowego AstraZeneca, ozymertynib jest już dopuszczony do obrotu w kilkudziesięciu krajach w różnych wskazaniach i został podany łącznie ok. 700 tys. osób.

Jego zatwierdzenie w Stanach Zjednoczonych w 2020 r. opierało się na wcześniejszych danych, które wykazały poprawę przeżycia wolnego od choroby, czyli czasu, w którym pacjent żyje bez nawrotu raka.

Część lekarzy czekała jednak na dane dotyczące całkowitego przeżycia, które zostały przedstawione w niedzielę. Szczególnie że jak wiele onkologicznych leków, ozymertynib nie jest wolny od działań niepożądanych, które obejmują silne zmęczenie, wysypki skórne lub biegunki.