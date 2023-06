Ostry zawał serca najczęściej w poniedziałek. Jak to możliwe?

I jak tu lubić poniedziałki?

Lekarze z Belfast Health and Social Care Trust i Royal College of Surgeons przeanalizowali dane 10 528 pacjentów przyjętych do szpitala w latach 2013-2018 z najbardziej poważnym rodzajem zawału serca, czyli zawałem serca z uniesieniem odcinka ST spowodowanym stanem niedokrwieniem mięśnia sercowego (STEMI), który występuje, gdy główna tętnica wieńcowa jest całkowicie zablokowana.

Naukowcy odkryli gwałtowny wzrost częstości zawałów serca typu STEMI na początku tygodnia pracy, z najwyższymi wskaźnikami w poniedziałek (w niedzielę również odnotowano wyższe wskaźniki STEMI, niż oczekiwano).

Niebieski poniedziałek co poniedziałek? Trochę tak, bo chociaż badacze do tej pory nie byli w stanie w pełni wyjaśnić tego fenomenu, to kolejne eksperymenty pokazują, że coś jest na rzeczy. W jednych z poprzednich naukowcy wskazywali na związek zawału serca z rytmem okołodobowym, tj. cyklem snu lub czuwania organizmu.

Odkryliśmy silną korelację statystyczną między początkiem tygodnia pracy a występowaniem STEMI. Zostało to opisane wcześniej, ale pozostaje ciekawostką. Przyczyna jest prawdopodobnie wieloczynnikowa, jednak w oparciu o to, co wiemy z poprzednich badań, rozsądne jest założenie elementu okołodobowego dodają badacze.