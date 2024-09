Oceany skrywają wiele tajemnic, a jedna z nich została właśnie odkryta. Istnienie tajemniczych struktur na dnie oceanu wskazuje na czające się w mroku niebezpieczeństwo. Wiedza, że takie wydarzenia mogą wystąpić, nakazuje nam rozwinięcie znacznie lepszej sieci monitorowania środowiska.

Odnaleziono ślady prehistorycznej wielkiej katastrofy

Naukowcy przebadali ponad 300 próbek pochodzących z dna Oceanu Atlantyckiego. Pobrali je u północno-zachodnich wybrzeży Afryki. Wyniki analiz połączono z danymi sejsmicznymi i batymetrycznymi. Okazało się, że badacze zarejestrowali podwodną lawinę, która z małego osuwiska przekształciła się w niszczycielską katastrofę.

To pierwszy raz, kiedy komukolwiek udało się zmapować całą pojedynczą podwodną lawinę tej wielkości i obliczyć jej czynnik wzrostu

Ekspert dodał: - Co jest tak interesujące, to jak wydarzenie rozwinęło się z relatywnie niewielkiego początku w ogromną i niszczycielską lawinę podwodną, osiągając wysokość 200 metrów i poruszając się ze średnią prędkością około 15 m/s, zrywając dno morza i wyrywając wszystko na swojej drodze.

Specjaliści obliczyli, że w fazie początkowej lawina miała objętość 1,5 kilometra sześciennego, jednakże wraz z odległością nabierała masy. Na koniec osiągnęła objętość około 162 kilometrów sześciennych, czyli ponad 100-krotność swojej początkowej wielkości.

W swojej "szczytowej fazie" lawina pędziła z prędkością około 64 km/h i zdołała wyżłobić w dnie oceanu gigantyczne rozcięcie o szerokości 15 km i głębokości 30 m. Ślady wielkiej lawiny widoczne są w odległości aż 2000 km od miejsca początkowego. Badacze wskazują, że jęzor lawiny rozprzestrzenił się na obszarze większym, niż Wielka Brytania, zakopując wszystko pod około metrową warstwą piasku i błota.

Lawina zeszła w Kanionie Agadir, który jest jednym z największych podwodnych kanionów na świecie. Jednocześnie niezwykła siła doprowadziła do erozji około 4500 kilometrów kwadratowych ścian tego kanionu. Naukowcy są zgodni, że pojawiły się wówczas "ekstremalne poziomy erozji".

Przyczyna powstania osuwiska jest jak na razie nieznana. Autorzy artykułu sugerują, że mogło dojść do naturalnego rozluźnienia materiału, lub do trzęsienia ziemi.

