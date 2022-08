Naukowcy z amerykańskiej fundacji Nautilus Live nie mogli uwierzyć własnym oczom - na głębokości 2994 metrów w dno była wbita "fantazyjna lampa". Po chwili okazało się, że to bardzo tajemnicze, morskie stworzenie z rodziny parzydełkowców (łac. Solombellula) nazywane "piórem morskim", które po rozłożeniu macek przypomina kwiat. Morskiego stwora zarejestrowały kamery podwodnego pojazdu, który penetrował dno Pacyfiku na północ od atolu Johnston i na zachód od Hawajów.

"Pióro", które żywi się "śniegiem"?

Odkrycie jest wyjątkowe, bo "morskie pióro" nigdy nie było widziane w wodach Pacyfiku. Naukowcy spostrzegli jeszcze jedno takie stworzenie, które znajdowało się na dnie kilka metrów dalej. To dowód na to, że na dnie w tamtym miejscu funkcjonuje cała kolonia tych morskich stworów. Na nagraniu zarejestrowanym kamerę podwodnego drona można zauważyć, w jak dziwny sposób odżywia się to zwierzę. "Morskie pióro" rozpościerało macki, które chwytały materię organiczną znajdującą się na dnie oceanu, która nazywana jest "śniegiem morskim". Widok był imponujący.



Po uważnym obejrzeniu materiału wideo zarejestrowanego na dnie oceanu naukowcy doszli do wniosku, że być może mają do czynienia z zupełnie nowym gatunkiem takich stworzeń. Odkryty przez nich parzydełkowiec różnił się znacznie od tego, co zostało opisane w książkach dotyczących tego gatunku. Niewykluczone, że ta wyprawa przejdzie do historii.



Czasami podczas takich wypraw podwodnych natrafiamy na morskie zwierzęta, których nie znamy. To są najwspanialsze momenty, na które cały czas się czeka Steve Auscavitch, szef wyprawy naukowej Nautilus live

Wyprawa naukowa Nautilus Live przez trzy tygodnie będzie badać fragment dna morskiego Pacyfiku. Jest to możliwe dzięki dwóm zdalnie sterowanym pojazdom Atalanta i Herkules, które potrafią zanurzać się na głębokość wielu kilometrów i tam prowadzić obserwacje.

Miejsce znalezienia kolonii "piór morskich" przypomina pasmo górskie. Naukowcy ustalili, że "góry morskie" w tym rejonie Pacyfiku powstały nawet 100 milionów lat temu.