Drapieżnik został odkryty w 2007 roku podczas prowadzonych badań w Leicester w Wielkiej Brytanii. Prace przeprowadzane były przez naukowców z Brytyjskiego Towarzystwa Geologicznego, którzy analizowali formację skalną Brafgate w Charnwood Forest.

Eksplozja kambryjska była niezwykła. Jest to czas, w którym anatomia żywych grup zwierząt została ustalona na następne pół miliarda lat paleontolog Frankie Dunn z Muzeum Historii Naturalnej Uniwersytetu Oksfordzkiego

Zwierzęcy "kosmita" z przeszłości

Auroralumina to najwcześniejszy znany nam drapieżnik zwierzęcy. Nazwa dosłownie oznacza "latarnia świtu", gdyż wygląd stworzenia jest podobny do płonącej pochodni. Należy on do rodziny parzydełkowców. Dla niektórych może przypominać kosmitę, który rośnie na skałach na odległej planecie i czeka tylko, aż podejdzie do niego nieświadomy niczego astronauta. Dla innych może przypominać, dobrze znany i obecnie żyjący, ukwiał.

Auroralumina to najwcześniejszy znany nam drapieżnik zwierzęcy

Na podstawie skamieliny naukowcy byli w stanie odtworzyć wygląd pojedynczego osobnika. Niezwykłe zwierzę posiadało szereg macek, które były wyposażone w specjalne "kłujące komórki, czyli parzydełka - służyły one do łapania małych zwierząt. Ten konkretny osobnik posiadał dwie rozwidlające się twarde rury, które stanowiły swoisty egzoszkielet.

Skąd wiadomo, że te niezwykłe zwierzęta żyły aż 560 mln lat temu? Otóż naukowcy przeprowadzili datowania kryształów cyrkonu, które znajdowały się w skamielinie. Pełna nazwa odkrytego gatunku to Auroralumina attenboroughii, drugi człon może wydawać się znajomy i słusznie, gdyż pochodzi od nazwiska znanego na całym świecie angielskiego prezentera historii naturalnej - Davida Attenborough. Naukowcy chcieli w ten sposób uhonorować popularyzatora nauki. Ciekawostką jest, że chodził on do szkoły w Leicestershire, gdzie znaleziono skamieniałość.

Spory rozmiar tych prehistorycznych zwierząt (do kilkudziesięciu centymetrów wysokości) może oznaczać, że nie posiadały one etapu, w którym swobodnie pływały w toni morskiej.

Niezwykłe zwierzę żyło około 560 mln lat temu

"Kosmiczne" parzydełkowce

Parzydełkowce to wodne stworzenia, które posiadają komórki parzydełkowe. Mogą one żyć samotnie lub w grupach prowadząc osiadły, lub "wędrowny" tryb życia. Do tej grupy można zaliczyć około 9000 gatunków, które zamieszkują wyłącznie środowiska wodne, głównie czyste i dobrze natlenione słone wody.

Parzydełkowce przybierają najróżniejsze kształty oraz kolory, przez co część osób uważa, że mogą pochodzić z kosmosu. Nie posiadają one układu krążenia, układu oddechowego i układu wydalniczego. Wymiana gazów i osmoregulacja zachodzi przez całą powierzchnię ciała. Nie posiadają też mózgu ani ośrodkowego układu nerwowego, a także nie mają wykształconych mięśni. Posiadają za to sieć wielobiegunowych komórek nerwowych.