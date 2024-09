Jak poinformowali śledczy podczas przesłuchania pierwszych świadków, w tym byłych pracowników OceanGate, które potrwa do 27 września, wrak został odnaleziony dosłownie kilkaset metrów od Titanica po kilkudniowych poszukiwaniach. Podczas prezentacji otwierającej posiedzenie Marine Board of Investigation poinformowało też, że stożek ogonowy oraz inne szczątki zostały odnalezione 22 czerwca zeszłego roku przez zdalnie sterowany pojazd, co dostarczyło "niepodważalnych dowodów" na to, że batyskaf doświadczył katastrofalnej implozji.

Komisja śledcza bada sprawę

W wyniku tego tragicznego zdarzenia życie stracili Stockton Rush, założyciel i dyrektor generalny firmy OceanGate, biznesmen Shahzada Dawood wraz ze swoim 19-letnim synem Sulemanem Dawoodem, podróżnik Hamish Harding oraz francuski nurek Paul-Henri Nargeolet. Komisja potwierdziła, że na podstawie testów DNA i przeprowadzonych analiz szczątki odnalezione na miejscu zdarzenia zostały zidentyfikowane jako należące do pięciu mężczyzn znajdujących się na pokładzie.

Jak wcześniej informowała Straż Przybrzeżna, przesłuchanie obejmie takie kwestie jak "wydarzenia historyczne sprzed wypadku, zgodność z przepisami, obowiązki i kwalifikacje członków załogi, systemy mechaniczne i strukturalne, reakcję na sytuacje awaryjne oraz przemysł batyskafów".

Głównym celem jest zaś "ujawnienie faktów dotyczących incydentu", ale przewodniczący komisji Jason Neubauer przyznał w poniedziałek, że grupa ma również za zadanie zidentyfikowanie "niewłaściwego postępowania lub zaniedbania przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia morskie", a w przypadku wykrycia przestępstwa, przedstawienia rekomendacji Departamentowi Sprawiedliwości.