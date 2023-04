Tak wyglądali Egipcjanie 30 tys. lat temu. Jeden z nich "odzyskał" twarz

Ogólnie rzecz biorąc, ludzie myślą, że rekonstrukcja twarzy działa jak w hollywoodzkich filmach, gdzie efekt końcowy jest w 100 proc. zgodny z osobą w życiu. W rzeczywistości tak nie jest. To, co robimy, jest przybliżeniem tego, co może być twarzą, z dostępnymi danymi statystycznymi

tłumaczą autorzy badań.