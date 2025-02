W poniedziałek na stacji w Litworowym Kotle zanotowano rekordowy mróz. Słupek rtęci spadł do poziomu aż -41,13 st. Celsjusza ! Dla porównania na Kasprowym Wierchu w Tatrach , który znajduje się w pobliżu, temperatura spadła w tym samym czasie do -19 st. Celsjusza.

Wynik czeka na potwierdzenie, ale jeśli okaże się prawdziwy, to oznacza to nowy rekord zimna w Polsce. Dotychczasowym pozostaje wynik odnotowany w Siedlcach w 1940 r., kiedy to temperatura spadła do -41 st. Celsjusza. W tym przypadku mówi się jednak o przybliżonej wartości, która może być obarczona błędem.