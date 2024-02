Tatuaż z "gratisem". Odkryli ukryte składniki w 83 proc. tuszów

Wydawać by się mogło, że substancje, które są umieszczane w skórze człowieka podczas tatuowania, przechodzą niezwykle rygorystyczne testy potwierdzające ich bezpieczeństwo. Tymczasem jest zupełnie inaczej, bo jak pokazuje badanie zatytułowane "What’s in My Ink: An Analysis of Commercial Tattoo Ink on the US Market", którego wyniki opublikowane zostały w magazynie Analytical Chemistry, w tuszach często można znaleźć substancje niewymienione na etykiecie.



Kelli Moseman z nowojorskiego Binghamton University przeanalizowała ponad 50 tuszów do tatuażu dziewięciu różnych marek, aby zweryfikować, w jakim stopniu ich skład pokrywa się z oficjalnymi informacjami producenta. Naukowcy sięgnęli po wiele technik analitycznych, aby potwierdzić obecność substancji niewymienionych na liście, np. spektroskopia Ramana i XRF pozwoliły naukowcom zidentyfikować pigmenty w każdym tuszu, natomiast spektroskopia NMR i spektrometria mas ustalić, co znajdowało się w roztworach nośników.